Marian Mureșan, pe podium la Cupa Napocensis

Șase sportivi ai Academiei de Șah Maramureș au participat în Cluj-Napoca la Cupa Napocensis. Eveniment tradițional de șah rapid la care au evoluat 31 de sportivi.

Marian Mureșan a câștigat locul 3, fiind depășit doar de studenții Radu Tampea și George Ileana, multipli medaliați la nivel național în competiția juniorilor. „Tânărul maramureșean confirmă din nou ascensiunea sa șahistă rapidă din ultima perioadă, rod al unor acumulări în timp și al unei pasiuni validate prin numeroasele ore de studiu individual”, menționează cei de la Academia de Șah Maramureș.

Au mai reprezentat clubul din Baia Mare Patrick Dunca, Aris Guo și Tudor Jacodi.