Posibil caz de abuz semnalat de Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, în cazul unei minore

DGASPC Maramureș a solicitat Inspectoratului de Poliție emiterea unui ordin de protecție în cazul unei minore internată la Spitalul Județean de Urgență. Fata a ajuns la unitatea medicală în stare degradantă, motiv pentru care organele competente s-au autosesizat. În cazul ei există suspiciuni de abuz.

„Ca urmare a acestei sesizări, reprezentanții DGASPC Maramureș au demarat de îndată evaluarea psihosocială a cazului, în conformitate cu atribuțiile legale. Au fost realizate interviuri cu minora și mama acesteia, precum și cu psihologul, asistentul social și medicul pediatru din cadrul spitalului, în vederea clarificării circumstanțelor semnalate. Având în vedere că faptele relatate pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, DGASPC Maramureș a sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, solicitând dispunerea măsurilor legale ce se impun, inclusiv emiterea unui ordin de protecție”, au transmis oficialii DGASPC Maramureș.

Pentru o evaluare completă a situației, specialiștii instituției vor continua ancheta socială la domiciliul familiei, urmând să coopereze cu organele de cercetare penală în vederea clarificării tuturor aspectelor semnalate. Există riscul chiar ca minora să fie luată din cadrul familiei.

„În prezent, cazul se află în etapa de evaluare, urmând ca, în funcție de concluziile anchetei psihosociale și ale celorlalte instituții abilitate, DGASPC Maramureș să dispună măsura de protecție corespunzătoare interesului superior al copilului, inclusiv posibilitatea instituirii măsurii de plasament în regim de urgență, dacă aceasta se va impune”, mai precizează conducerea instituției.