Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare tratează tulburările de somn

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare este singura unitate din județ care investighează și tratează tulburările de somn. Cu toate că nu vorbim de o afecțiune care să pună viața în pericol, tratamentul crește considerabil calitatea vieții pacienților care suferă de asemenea tulburări. Adresabilitatea este una mare, în condițiile în care bolnavii sunt programați abia peste câteva săptămâni, pentru investigații.

„Avem pacienți care vin pentru că sforăie, se trezesc noaptea, au apnee în somn. Sunt pacienți care simt aceste tulburări și se adresează serviciului nostru. Pot să spun că acest serviciu este foarte solicitat. Avem poligrafe, iar pacienții sunt programați pe câteva săptămâni înainte pentru această investigație. Trebuie să ținem cont că nu vorbim de o investigație de urgență. Ea poate să îmbunătățească calitatea vieții. Aceste servicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș”, a declarat dr. Bogdan Hurmuz, directorul medical al spitalului.

Serviciile pe segmentul de somnologie sunt disponibile prin internare continuă sau spitalizare de zi, în funcție de complexitatea cazului.