Conflict deschis la Poienile de sub Munte

Viitoarea stație de epurare stârnește controverse și temeri privind disconfortul riveranilor

În Poienile de sub Munte , proiectul de apă/canal derulat de Vital S.A. și Primăria Poienile de sub Munte provoacă îngrijorări în rândul riveranilor viitoarei stații de epurare. Aceștia avertizează asupra amplasamentului prea apropiat de case și acuză autoritățile de lipsă de transparență. Oricum, în Maramureș problema s-a pus greșit, vezi stația de epurare a Săliștei pe limita cu Dragomirești, a Dragomireștiului pe limita cu Bogdan Vodă etc. Sau priza de apă a orașului Târgu Lăpuș pe teritoriul comunei Lăpuș, în amonte de priza comunei Lăpuș, de pe aceeași vale Râoaia. Și aici, stația de epurare a Poienilor va fi deasupra satelor Repedea și Ruscova.

Deși rețeaua de apă potabilă acoperă aproape întreaga localitate, canalizarea este limitată la centrul comunei. Noua stație ar urma să fie construită la mai puțin de 150 de metri de locuințe, contrar Ordinului Ministrului Sănătății nr. 994/2018, care interzice astfel de amplasamente. Exemplele din alte localități indică un potențial mare pentru disconfort și afectarea zonei, ceea ce ridică semne de întrebare privind protecția sănătății publice, percepția asupra zonei și calitatea vieții pentru riverani.

Consultarea publică a fost doar formală: anunțul a fost afișat doar la primărie, site-ul APM Maramureș nu funcționeaza corespunzător, iar la dezbatere au participat doar 22 de persoane, majoritatea reprezentând autoritățile implicate în proces. CJUE (C-280/18) și instanțele româ­nești subliniază că participarea cetățenilor trebuie să fie „efectivă, nu formală”.

Pe surse, există două semnături controversate de acord din partea unor riverani, iar lista celor care se opun proiectului, depusă ulterior consultării publice, este ignorată de APM Maramureș. De cealaltă parte însă, există o listă de peste 30 de familii ce se opun construirii acolo a stației de epurare. În plus, tarifele practicate de Vital sunt considerate excesive pentru o comunitate modestă, fără locuri de muncă: o gospodărie cu consum mediu ar putea plăti până la 3.000 lei pe an pentru un consum de 16 mc pe lună, mult peste localitățile vecine, care au tarife modice (ex.: Repedea – 100 lei pe an pentru fiecare gospodărie; Ruscova – 108 lei/an pentru apă). Riveranii viitoarei stații de epurare cer autorităților să respecte normele sanitare și să inițieze un dialog real cu comunitatea. În lipsa unui astfel de dialog, proiectul riscă să transforme o necesitate publică într-o problemă de sănătate și disconfort olfactiv pentru comunitate. Desigur, apropierea de zona locuită naște temeri în ce priveşte mirosurile, situație întâlnită inclusiv la nivel de municipiu reședință de județ, unde au fost plângeri de dincolo, de peste râu, în privința mirosurilor. Merită amintit că Poienile de sub Munte au o canalizare pentru centru, stația de epurare din centru este operațională și este chiar lângă grădiniță. Funcționează fără autorizație de mediu, confirmat în scris de APM, spun contestatarii, ceea ce vorbește din start despre un precedent…