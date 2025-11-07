Derby maramureșean în prima etapă a returului • CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare

Derby maramureșean în prima etapă a returului Ligii 3. Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14.00, pe stadionul Solovan, CSM Sighetu Marmației va întâlni liderul CS Minaur Baia Mare.

CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare este un meci al obiectivelor trasate de către cele două cluburi, dar și al orgoliilor, cu formația lui George Zima dornică de a-și lua revanșa pentru eșecul din turul campionatului (3-4).

Minaur însă este favorită datorită parcursului aproape ireproșabil din turul campionatului, interval în care a înregistrat zece victorii și un insucces, parcurs care propulsează echipa antrenată de Francisc Dican în fotoliul de lider, cu 30 de puncte, patru avans față de locul secund.

CSM Sighetu Marmației este pe locul 4, cu 20 de puncte, ultimul de play-off, fază în care formația maramureșeană dorește să se regăsească și la finalul celor 22 etape ale sezonului regulat. Elevii lui George Zima nu au arătat constanță în rezultate în cele 11 etape scurse, iar cele cinci remize demonstrează ceea ce susținem și ceea ce reiese din linia de clasament. În schimb, pe teren propriu sighetenii sunt extrem de redutabili, unde au consemnat patru victorii și un egal, semn că în fața propriilor suporteri sunt mult mai eficienți.

Anticipăm că va fi un derby județean echilibrat, probabil pe alocuri tensionat, cu Minaur în postura de favorită, dar nu certă, și cu o echipă a CSM Sighet care va evolua cu ambiție și determinare, așa cum a arătat aproape de fiecare dată în confruntările județene de acest gen.

Program etapa 12 (prima a returului)

Vineri, 7 noiembrie, ora 14.00: Sănătatea Cluj-Napoca – SCM Zalău; Unirea Dej – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca.

Sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14.00: Crișul Sântandrei – Sticla Arieșul Turda; Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix; Bihorul Beiuș – Olimpia MCMXXI Satu Mare; CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare.