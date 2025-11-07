Iubitorii de animale cer renunțarea la artificiile de Revelion

După ce în Brașov primăria a anunțat public că anul acesta renunță la spectacolul de artificii cu ocazia sărbătorilor de iarnă, asociațiile pentru protecția animalelor din Maramureș solicită ca și în Baia Mare, artificiile de Revelion să fie înlocuite cu alte variante, care să nu sperie necuvântătoarele.

”Ne dorim din toată inima să se întâmple asta și în Baia Mare. Domnul viceprimar Pap Zsolt (lăudăm fiecare inițiativă și intervenție pentru animale) încearcă de 3-4 ani să interzică artificiile și să fie înlocuite cu drone sau lasere mapping. Trebuie să ne unim și să fim vocea necuvântătoarelor”, semnalează Asociația Fight for Animals.