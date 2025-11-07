Lecție interactivă de sociologie cu Vlad Petran și Moise Guran, la CN „Mihai Eminescu”

Zbor Hub Baia Mare a găzduit în această săptămână un eveniment ce a constituit o excelentă lecție interactivă de sociologie mediată de Vlad Petreanu și Moise Guran, două dintre cele mai cunoscute voci din media românească. Într-o ediție specială despre „Adolescență între bullying și politically correctness” elevii clasei a XI a B împreună cu diriginta prof. Laura Szebeni au avut ocazia să participe activ la o dezbatere deosebit de interesantă în urma căreia tinerii au tras concluzii despre libertate și responsabilitate, au subliniat diferența dintre libertate de opinie și agresiune verbală mascată în libertate de opinie, au discutat despre diferitele forme de bullying și efectele asupra societății și implicit asupra fiecăruia dintre noi, au argumentat pe tema anonimatului și a asumării și mai ales au înțeles că educația este cel mai eficient mijloc prin care se pot combate cu adevărat dezinformarea, agresiunile și majoritatea fenomenelor sociale negative.