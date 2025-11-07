Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale

Selecționerul echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu, a anunțat vineri lotul de jucători pentru ultimele două meciuri din grupa de calificare la Cupa Mondială 2026. Lotul este format din 26 de jucători, dintre care 13 evoluează în străinătate și 13 în prima ligă internă.

Lotul convocat este următorul:

Portari

Ionuț Radu (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 3/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0)

Fundași

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 4/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 48/6)

Mijlocași

Marius Marin (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin Tănase (FCSB, 24/5), Darius Olaru (FCSB, 26/0), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 41/10), David Miculescu (FCSB, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 1/0)

Atacanți

Denis Drăguș (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel Bîrligea (FCSB, 5/1), Louis Munteanu (CFR Cluj, 3/1)

România va juca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica, împotriva Bosniei și Herțegovinei, și pe 18 noiembrie, de la aceeași oră, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, împotriva San Marino. În prezent, România ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, după Austria (15 puncte) și Bosnia și Herțegovina (13 puncte).

Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se califică direct, iar locurile secunde și cele mai bune patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor juca meciuri de baraj pentru ultimele patru bilete europene.

