Profesorii de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto au participat la un curs inovator de formare în Irlanda

Mădălina Ciceu, Gabriela Pop și Mihaela Smiedt, cadre didactice la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Baia Sprie, au participat recent la o mobilitate de formare în Dublin, Irlanda, în cadrul unui curs inovator care a îmbinat educația socio-emoțională (SEL) cu dezvoltarea competențelor digitale.

Activitatea s-a desfășurat sub titlul „SEL în era digitală: Valorificarea inteligenței artificiale pentru bunăstarea și succesul elevilor” și a avut ca scop principal dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a integra tehnologia și inteligența artificială în sprijinul unei educații echilibrate și incluzive.

Pe parcursul formării, profesorii au explorat principalele dimensiuni ale educației socio-emoționale (SEL) – autocunoașterea, autoreglarea, conștiința socială, abilitățile de relaționare și luarea responsabilă a deciziilor. Cursul a oferit o perspectivă modernă asupra modului în care aceste competențe pot fi cultivate nu doar în interacțiunile directe, ci și în mediile digitale, acolo unde elevii își dezvoltă tot mai mult identitatea personală și socială.

Un accent deosebit a fost pus pe utilizarea inteligenței artificiale (AI) în procesul de predare-învățare. Profesorii au descoperit instrumente și platforme educaționale bazate pe AI, care pot sprijini dezvoltarea socio-emoțională a elevilor, pot stimula motivația și pot personaliza învățarea în funcție de nevoile fiecărui elev. De asemenea, cursul a evidențiat bune practici pentru implementarea SEL cu ajutorul tehnologiei, oferind strategii concrete pentru: comunicare și colaborare eficientă prin utilizarea instrumentelor AI; promovarea incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) prin adaptarea resurselor și activităților digitale; crearea unui climat de învățare pozitiv, bazat pe empatie, cooperare și respect.

„Integrarea instrumentelor AI în activitatea didactică deschide noi perspective asupra modului în care pot fi dezvoltate competențele esențiale pentru viață în mediul digital. Astfel, inteligența artificială devine un partener al profesorului, facilitând în­vă­țarea personalizată și contribuind la dezvoltarea holistică a elevilor, atât din punct de vedere cognitiv, cât și emoțional și social. Prin această experiență de învățare internațională, cadrele didactice participante au dobândit cunoștințe, abilități și inspirație pentru a transforma procesul educațional într-unul mai adaptat nevoilor elevilor generației digitale, contribuind la crearea unei școli moderne, incluzive și orientate spre viitor”, au informat profesorii participanți la mobilitatea de formare.

Formarea a avut loc în cadrul implementării anului al doilea de acreditare Erasmus+, printre obiectivele avute în vedere regăsindu-se: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din Liceul Tehnologic de Transporturi Auto care predau la ciclul primar, gimnazial și liceal în ceea ce privește abilitățile secolului XXI, cei „4C”; îmbunătățirea abilităților de media literacy – alfabetizare media; alfabetizare socio-emoțională -SEL- prin participarea la mobilități europene ale elevilor din Liceul Tehnologic de Transporturi Auto; consolidarea capacității unității liceale de a se implica în activități de cooperare europeană pentru un cadru modern, adecvat nevoilor educaționale actuale care se confruntă cu migrație crescută a elevilor.