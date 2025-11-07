Topul Firmelor Maramureșene, ediția a XXXII-a (II)

Topul Firmelor Maramureșene a ajuns în acest an la a XXXII-a ediție. În cadrul evenimentului organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul festiv al Galei Businessului Maramureșean, au fost premiate „performanțele economice reliefate de indicatorii economici raportați de companii pentru anul 2024”. „A fost un an marcat de provocări și transformări economice destul de semnificative, dar și de oportunități pentru companiile care au știut și au reușit în același timp să se adapteze rapid contextului global”, a punctat președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș.

Premiile acordate au revenit următoarelor companii:

SERVICII

Repararea mașinilor:

Întreprinderi mici, locul I: LIFSOR MAȘINI DE RIDICAT SRL Săcălășeni

Captarea, tratarea și distribuția apei:

Întreprinderi mari, locul I: VITAL SA Baia Mare

Colectarea și epurarea apelor uzate:

Microîntreprinderi, locul I: ARSPRODEST ECOPURA SRL Baia Mare

Dezvoltare (promovare) imobiliară:

Întreprinderi mici, locul I: OBERHAUSER INVEST SRL Baia Mare

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători:

Întreprinderi mari, locul I: URBIS SA Baia Mare

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.:

Întreprinderi mici, locul I: FONTI EUROPE LDC SRL Baia Mare

Transporturi rutiere de mărfuri:

Întreprinderi mijlocii, locul I: HAGERO SRL Sârbi

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre:

Întreprinderi mici, locul I: ART TEAM SPEDITION SRL Baia Mare

Manipulări:

Întreprinderi mijlocii, locul I: LOGISTIC B.M.P.S. SRL Baia Mare

Activități de editare a ziarelor:

Întreprinderi mici, locul I: GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL Baia Mare

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune:

Microîntreprinderi, locul I: TL PLUS MEDIA SRL Baia Mare

Agenții imobiliare:

Microîntreprinderi, locul I: IMORUS SRL Baia Mare

Activități de consultanță pentru afaceri și management:

Întreprinderi mici, locul I: ARAMIS PLUS SRL Baia Mare

Activități de arhitectură :

Întreprinderi mici, locul II: AEDILIS PROIECT SRL Baia Mare

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea:

Întreprinderi mici, locul I: CUBICON INVEST SRL Baia Mare

Activități ale agențiilor de publicitate:

Întreprinderi mici, locul I: INSIDE MEDIA SRL Baia Mare

Activități ale agențiilor de publicitate:

Microîntreprinderi, locul I: ELSYLINE SRL Tăuții-Măgherăuș

Activități de protecție și gardă:

Întreprinderi mijlocii, locul I: SICA GUARD SRL Baia Mare

Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.):

Microîntreprinderi, locul II: INSIEME MUSIC SCHOOL SRL Cătălina

Activități de asistență medicală generală:

Întreprinderi mici, locul I: CABINET MEDICAL ARAMIS INVEST SRL Baia Mare

Activități de asistență medicală specializată:

Întreprinderi mici, locul I: SPITAL & POLICLINICA SFANTUL IOAN SRL Baia Mare

Alte activități referitoare la sănătatea umană:

Microîntreprinderi, locul I: R.M.N CASA RUSU SRL Baia Mare

Alte activități referitoare la sănătatea umană:

Microîntreprinderi, locul III: VALORA MED SRL Satu Nou de Jos

Activități ale bibliotecilor și arhivelor:

Microîntreprinderi, locul I: ARHIVE GMR SRL Baia Mare

COMERȚ

Comerț cu alte autovehicule:

Întreprinderi mici, locul I: MINIAUTO PREMIER SRL Baia Mare

Intermedieri în comerțul cu produse diverse:

Microîntreprinderi, locul I: INTER FORESTA SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile:

Microîntreprinderi, locul II: SOMEȘ CODRU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ Rodina

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun:

Întreprinderi mijlocii, locul I: SELECT MOBILITY SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun:

Întreprinderi mici, locul I: NUTAL IMPEX SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat:

Întreprinderi mici, locul I: ELECTROCENTER SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc:

Microîntreprinderi, locul I: OFFICE CENTER SRL Recea

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente:

Întreprinderi mijlocii, locul I: B&K ELECTRO SYSTEM SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare:

Întreprinderi mici, locul II: TEUTON NORD SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata nespecializat:

Întreprinderi mijlocii, locul I: MEDIAPRESS SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun:

Întreprinderi mijlocii, locul I: ABA – FLOR PROD COM SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate:

Întreprinderi mici, locul I: ONE-IT SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate:

Microîntreprinderi, locul I: VLAROX FISCAL SRL Lăpușel

Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate:

Întreprinderi mici, locul I: ARAMIS FEELING SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate:

Întreprinderi mari, locul I: BERTUS SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate:

Întreprinderi mici, locul I: SAVOY CAFE SRL (BIJUTERIA SAVOY) Baia Mare

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate:

Microîntreprinderi, locul I: ATENA-LUX SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse:

Microîntreprinderi, locul I: IZVORUL LĂPUȘ SCHÄFFER SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet:

Întreprinderi mici, locul II: AGROMIR STORE SRL Baia Mare

TURISM

Hoteluri și alte facilități de cazare similare:

Întreprinderi mici, locul I: CASTEL TRANSILVANIA SRL Baia Mare

Hoteluri și alte facilități de cazare similare:

Întreprinderi mici, locul II: TRIPLU R SRL Recea

Alte servicii de cazare:

Microîntreprinderi, locul II: HOLIDAY TOUR SRL Ocna Șugatag

Alte servicii de cazare:

Microîntreprinderi, locul III: PENSIUNEA SUB CETATE LA MATEI SRL Oncești

Restaurante:

Întreprinderi mijlocii, locul I: BIZO TRADE SRL Baia Mare

Restaurante:

Întreprinderi mici, locul I: ALEXIS PROD PAN SRL Desești

Activități de alimentație (catering) pentru evenimente:

Întreprinderi mici, locul II: NEW CORELLA SRL Baia Mare

Activități ale agențiilor turistice:

Microîntreprinderi, locul II: STYLE TRAVEL AGENCY SRL Baia Mare

Activități ale tur-operatorilor:

Întreprinderi mici, locul I: SFARA TOURS BAIA MARE SRL

PREMII SPECIALE

Managerul anului 2024: Cristian FĂRCAȘ – BERTUS SRL

Femeia manager al anului 2024: Pamela-Voichița MACK – EATON ELECTRO PRODUCȚIE SRL