Trei jucători ai campioanei, în lotul extins al României U20 pentru Campionatul European

Echipa națională de rugby U20 a României va participa, între 16 și 23 noiembrie, la Campionatul European care va avea loc la Praga (Cehia). „Stejăreii” vor intra în cantonament din 9 noiembrie în Snagov.

În vederea pregătirii, stafful tehnic a selecționat un lot de 36 de sportivi (20 înaintași și 16 jucători de treisferturi). Din lotul extins al României fac parte și jucătorii Vasile Marius Ruscan, Gabriel Mic și Fabian Beleca de la CSM Știința Baia Mare.

România U20 va debuta în competiție pe 16 noiembrie, urmând să întâlnească reprezentativa Cehiei în sferturile de finală, de la ora 19:30 (ora României).

„Ca în ultimii ani formatul competiției în funcție de rezultatul primului meci te poate duce în 1-4 sau în 5-8, practic putem spune că este cel mai important meci care îți trasează culoarul. Mental este extrem de important acest meci de debut pentru că un rezultat bun îți dă mai multă încredere, iar unul negativ este destul de greu de depășit”, a menționat Burcea.

Sferturi de finală, 16 noiembrie: Portugalia vs Polonia, Țările de Jos vs Elveția, Belgia vs Germania, România vs Cehia. Semifinalele sunt programate pentru 19 noiembrie, iar finala și meciurile de clasament pentru 23 noiembrie. Toate meciurile sunt transmise în direct de Rugby Europe TV, platforma rugbyeurope.eu.