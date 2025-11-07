Un borșean mai bogat cu 63.000 lei, după ce a câștigat la loto

Norocul i-a surâs unui bărbat din Maramureș, care a câștigat la loto suma de 63.000 lei. Dumitru Ștețco, din Borșa, este un jucător fidel al Loteriei Române de aproape 50 de ani.

”A completat o variantă simplă la Loto 6/49, cu numere alese la întâmplare, așa cum face de obicei și a câștigat un premiu de categoria a II-a în valoare de 63.386,58 lei. Mare parte din premiu îl va dărui copiilor – pentru că bucuria e și mai frumoasă când se împarte”, au declarat reprezentanții Loteriei Române.