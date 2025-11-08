A început dotarea școlilor din Sighetu Marmației cu tehnică modernă

A început livrarea produselor în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Sighetu Marmației”, anunță primăria.

Astfel, zilele trecute, au fost livrate măsuțele luminoase la grădinițele din oraș, iar acum au sosit imprimantele. În următoarele zile continuă dotarea cu table interactive, sisteme All in One, laptopuri, scannere portabile, sisteme audio și tablete. Următoarea etapă a proiectului va viza dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu mobilier modern, incluzând pupitre cu scaune, catedre, dulapuri de depozitare materiale didactice, pătuțuri pentru grădinițe, dar și materiale didactice pentru laboratoare de fizică, chimie, biologie și multidisciplinare, cabinete didactice, săli de sport și cabinete psihopedagogice. De asemenea, atelierele de practică de la liceele tehnologice vor fi dotate corespunzător, în funcție de profilul acestora, pentru a sprijini formarea profesională a tinerilor din oraș. Acest proiect, susținut financiar prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va contribui semnificativ la modernizarea și dotarea unităților de învățământ din municipiu, asigurând condiții optime de învățare și pregătire pentru toți elevii și cadrele didactice.