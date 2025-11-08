Actori din Baia Mare, implicaţi într-un masterclass internațional susținut de artiști norvegieni

Vara aceasta a marcat, pentru 15 artiști din România și Norvegia, anul unei întâlniri importante: un masterclass susținut de regizorii Anne-Sophie Erichsen și Tor Arne Ursin, la care au participat actori din cinci teatre din țară, precum și doi artiști plastici și un fotograf profesionist.

Scopul acestui atelier intensiv a fost de a aduce împreună artiști din domeniul artelor teatrale și conexe pentru a studia, explora și aplica metode de lucru pentru expresivitatea corporală, improvizație și vorbire folosite de importanți creatori ai teatrului precum Grotowski, Eugenio Barba, Ryszard Cieś­lak sau Mike Pearson.

Tor Arne Ursin este unul dintre fondatorii Grenland Friteater, o companie independentă înființată în 1976 care în prezent organizează cel mai mare festival de teatru internațional din Norvegia (www.pitfestival.no). Acesta a avut șansa să lucreze alături de figuri legendare ale avangardei teatrale europene. Anne-Sophie Erichsen are o activitate prodigioasă ca regizoare și actriță. I-a avut drept mentori pe Elsa Kvamme sau Ingemar Lindh, rămânând fidelă teatrului experimental de-a lungul carierei.

Masterclassul s-a desfăşurat în localitatea Beliș, la începutul lunii iulie 2025, într-o cabană pusă la dispoziție de Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, partener în proiect. Au fost invitați să ia parte la atelier actorii: Oana Rotaru, Gabriel Muncuș, Ma­ria Maftei și Răzvan Omotă, colaboratori ai teatrului Gong din Sibiu, Mircea Gligor și Alex Macavei de la Teatrul Municipal din Baia Mare, Raluca Mara, de la Teatrul de Nord Satu Mare, Carmen Hăisan-Mihalache de la Teatrul Luceafărul Iași și Florentina Năstase, de la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești. Alături de aceștia au participat cu entuziasm și deschidere artiștii plastici Maria Luiza Bălan și Gheorghi Schein și fotograful Andreea Harabagiu, care a documentat întregul proces.

Atelierul a fost propus de către regizorul Victor Olăhuț, fondator al asociației Cultură’n Șură. Masterclassul internațional a făcut parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat Artă în vatra satelor: au fost susținute 19 reprezentații de teatru în aer liber, în spații alternative de joc și 16 ateliere de teatru pentru copiii din mediul rural. Mai bine de 2000 de spectatori din satele românești au participat anul acesta la reprezentațiile susținute de Asociația Cultură’n Șură în județele Maramureș, Sălaj, Bihor, Vâlcea, Brașov, Argeș și Brăila, iar 251 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani au participat la atelierele de teatru susținute de actori profesioniști.