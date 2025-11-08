Evenimente dedicate tinerilor migranți și refugiați, din Maramureș

Concursuri distractive, sesiuni de dans și ateliere creative au adus bucurie în rândul copiilor și tinerilor migranți și refugiați din Maramureș, dar și al părinților acestora, care au participat la o serie de evenimente cu tematică de toamnă, organizate de Asociația ASSOC.

”Inițiativa a aparținut echipei proiectului PRISM4 și voluntarilor internaționali ai ASSOC din programul Erasmus +, care, în colaborare cu organizația Salvați Copiii, au reușit să creeze momente speciale. Scopul principal al acestor inițiative a fost crearea unui spațiu confortabil în care copiii și adolescenții afectați de război și aflați departe de casele și viețile lor obișnuite să se poată relaxa, să uite de probleme și să se distreze în compania caldă a noilor lor colegi. A fost o adevărată sărbătoare, care s-a încheiat cu surpriza dulce pregătită cu mare drag de echipa de voluntari Erasmus +”, au declarat oficialii ASSOC.