Experiențe educative pentru copiii din proiectul ”Comunitate fără bariere”

Luna octombrie a adus numeroase experiențe educative și creative pentru copiii din cadrul proiectului ”Comunitate fără bariere”, derulat de Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare. Prin joc și explorare, cei mici au exersat număratul, recunoașterea cifrelor și asocierea imaginilor, îmbinând învățarea cu activitățile practice.

”Copiii au descoperit universul fermei și al animalelor domestice, dezvoltându-și vocabularul, încrederea în propriile abilități și interesul pentru natură și responsabilitate. Au participat la activități de cultură generală, răspunzând la întrebări diverse și lucrând în echipă, într-o atmosferă prietenoasă și stimulativă. Limbajul și creativitatea au fost încurajate prin exerciții de scriere, citire și activități practice, precum colorarea unei umbrele după indicații în limba engleză, oferindu-le ocazia să îmbine imaginația cu învățarea”, au explicat oficialii DAS Baia Mare.

Un moment special a fost vizita la Centrul Caspev unde copiii au descoperit tradiții, povești și ocupații vechi, co­nectându-se cu valorile culturale locale într-un spațiu tradițional autentic. Totodată, au avut loc discuții dedicate prevenției consumului de droguri, punând accent pe importanța prieteniilor sănătoase, alegerilor corecte și a unui stil de viață echilibrat.

Toate aceste activități au contribuit la dezvoltarea armonioasă a copiilor, stimulându-le curiozitatea, încrederea și dorința de a învăța, într-un mediu sigur și prietenos. Proiectul ”Comunitate fără bariere” este implementat de către Direcția de Asistență Socială Baia Mare și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.