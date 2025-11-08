Fotografiile artistului Tudorel Ilie cu “Comorile României” au ajuns în mai multe zone din Spania

Expoziţia fotografică a artistului fotograf Tudorel Ilie, “Comorile României”, are ca scop prezentarea și promovarea celor mai reprezentative obiective ale Patrimoniului Mondial UNESCO din România pentru publicul spaniol și pentru diaspora românească din Spania. Proiectul este derulat în colaborare și în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Madrid și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Expoziția este compusă din 25 de panouri printate la dimensiuni mari, care sunt o selecție a Patrimoniului Mondial UNESCO din România. Toate aceste fotografii fac parte din expoziția completă ”COMORILE ROMÂNIEI ” a autorului Tudorel Ilie, având peste 70 de fotografii cuprinzând integral Lista Patrimoniului Material, Imaterial și Natural UNESCO din România, inclusiv Lista Indicativă UNESCO- România. Este singura expoziție de artă fotografică ce prezintă integral Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO din România, fiind expusă până acum în peste 30 de locații expoziționale din țări de pe trei continente, în muzee și centre culturale.

Expoziția a parcurs deja o parte a turneului spaniol, în mai multe orașe importante ale Spaniei: Madrid, Sevilla, Ibiza, Cuenca, Murcia, Tarancon.

Turneul expoziției va continua și în alte locații din Spania până la finalul anului 2025.