În ce stadii se găsesc proiectele din Baia Mare finanțate prin ADR Nord-Vest?

Baia Mare are al doilea cel mai bine structurat portofoliu de proiecte din regiunea de Nord-Vest a României. Acesta cuprinde obiective de investiții în valoare de peste 700 milioane de lei, unele aflate deja în implementare, altele în curs de a deveni realitate, dar care vor schimba complet fața orașului în următorii ani, anunţă oficialii Primăriei Baia Mare.

O mare parte din aceste proiecte sunt deja în implementare sau urmează să fie finanțate prin ADR Nord-Vest, mai precis prin PRNV 2021-2027. Aquaparkul, spre exemplu, al cărui rezultat al licitației se află acum în contestație, va intra în execuție cât de curând. Printre alte obiective importante de investiții pe care le realizează astăzi primăria în parteneriat cu cei de la ADR Nord-Vest, se mai numără: Piața Revoluției și Piața Universității, aflate deja în execuție; modernizarea bulevardelor Independenței și Decebal, cu contract de execuție semnat și ordin de începere emis; restaurarea Casei Pocol, aflată deja în execuție. Există și alte proiecte în derulare, mai puțin spectaculoase, dar la fel de importante, printre care amintim: reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe, a blocurilor sociale de pe Luminișului și Horea, precum și reabilitarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea”. În paralel, administrația locală se află în faza de achiziție publică sau de evaluare pentru alte investiții, la fel de esențiale în strategia de dezvoltare și modernizare a orașului pe termen lung, cum ar fi: reabilitarea și modernizarea bulevardelor Republicii, Unirii și Traian, pentru care urmează să semneze contractul de execuție săptămâna viitoare; reabilitarea și modernizarea Pieței Izvoarele și a Parcului Dacia; achiziția unui nou lot de 18 autobuze electrice și construirea de noi stații de încărcare; reabilitarea energetică a școlilor „Nichita Stănescu”, „Alexandru I. Cuza” și „Nicolae Iorga”.

Proiectele menționate mai sus însumează peste 700 de milioane de lei.