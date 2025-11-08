Începem duelurile pentru accederea în grupe

HH Elite – CS Minaur Baia Mare

Fetele de la CS Minaur Baia Mare revine în cupele europene și sâmbătă, 8 noiembrie, joacă prima manșă a turului III preliminar din EHF European League.

Echipa noastră va înfrunta, în deplasare, formația daneză HH Elite, partidă care va debuta la ora 17.00 (ora României) în sala Forum din Horsens. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, duminică, 16 noiembrie, de la ora 18.00, în Sala polivalentă „Lascăr Pană”. Clubul care va reuși să depășească această fază, se va califica în grupele EHF European League.

Horsens a încheiat stagiunea precedentă pe locul 8, eligibilă se pare pentru calificarea într-o cupă europeană. În acest moment, formația daneză este abia pe locul 10 în întrecerea internă, cu 4 puncte, în urma a două victorii și a șase eșecuri.

Nici CS Minaur nu o duce strălucit în Liga Florilor și este abia pe locul 8, cu 8 puncte, victoriile și înfrângerile fiind identice, câte patru de fiecare parte.

Diferența de valoare nu credem că este atât de mare între cele două adversare, probabil ceva în plus în dreptul danezelor pentru că provin dintr-un campionat unde handbalul se joacă mult mai în viteză decât ceea ce oferă campionatul românesc. Iar din această perspectivă Horsens are un ușor avantaj, pe care Minaur speră să o anihileze prin modul cum va aborda dubla din 8 și 16 noiembrie.

„Horsens este o echipă excelentă, foarte pricepută din punct de vedere tehnic. În campionatul danez, la fel ca în campionatul românesc, nu există echipe slabe. Fiecare meci trebuie tratat cu maximă seriozitate. Experiența sportivelor și istoricul clubului în competițiile internaționale. Minaur are o tradiție și o mentalitate care se simt în momentele decisive. Publicul e un factor determinant, va fi cel care va face toată diferența. Fără ei, avem o șansă de 50%; cu ei, o șansă de 100%. Energia băimărenilor ne poate duce mai departe”, a declarat tehnicianul João Alexandre Ferreira Florêncio pentru pagina de socializare a CS Minaur despre dubla cu HH Elite.

Prima manșă a confruntării dintre HH Elite și CS Minaur va fi oficiată de Zan Puksic și Miha Satler din Slovenia, iar delegat EHF este Kristijan Halldorsson din Islanda.

Lotul echipei Horsens

Portari: 1. Mathilde Bisgaard Johansen, 12. Zenia Hald Madsen, 26. Nora Persson (Suedia)

Jucătoare de cîmp: 2. Thea Hamann Rasmussen, 3. Alma Skretting (Suedia), 4. Julie Louise Vibe Seeberg, 5. Tea Thomassen Hein, 6. Maria Juhl Højgaard, 7. Maria Pals­dottir Nólsoy (Insulele Fe­roe), 9. Emma Wahlstrom (Suedia), 10. Mathilda Lundstrom (Suedia), 13. Andrea Lindgaard Madsen, 14. Cille Motzkus, 15. Sadie Rose O’Mahoney Kni, 17. Matilde Marie Vestergaard), 18. Kirstine Emilie Hoppe, 19. Frida Haug Hoel (Norvegia), 20. Ditte Tokkesdal, 21. Romee Maarschalkeweerd (Olanda), 22. Sille Cecilie Sorth, 23. Cecilie Wiking Antivakis, 24. Laura Duevang Martens, 25. Smilla Marie Bøg Hede, 33. Laura Holm Andersen, 88. Mathilde Neesgaard Mogensen.

Oficiali: Jakob Birkedal Larsen (principal), Ronni Boy (secund), Orsolya Kurucz (Ungaria, cu portarii), Rasmus Elsborg Fenger (fizioterapeut), Minna Bakgaard Haarbo (fizioterapeut).

Lotul echipei

CS Minaur Baia Mare

Portari: 53. Yuliya Dumanska, 16. Clara Beatrice Preda, 85. Daria Maria Tocaciu

Extreme stânga: 21. Fie Woller, 15. Denisa Romaniuc

Interi stânga: 13. Maria Gomes de Costa, 6. Emilia Anna Galinska, 24. Maria Groșan

Centri: 2. Andreea Maria Ianăși, 4. Sorina Florentina Brîndușa, 5. Cristina Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback, 84. Dziyana Ilyna, 8. Teodara Lavinia Damian

Interi dreapta: 28. Nikoletta Papp, 14. Mălina Avădanei, 99. Anca Georgiana Mițicuș

Extreme dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro, 25. Eliza Lăcusteanu

Pivoți: 93. Alba Chiara Spugnini Santome, 17. Andriyana Naumenko.

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop.

Turul III preliminar

MOL Esztergom (Ungaria) – ZRK Crvena Zvezda (Serbia) – 8/15 noiembrie; MKS El-Volt Lublin (Polonia) – MKS Zaglebie Lubin (Polonia) – 8/15 noiembrie; HH Elite (Danemarca) – CS Minaur Baia Mare (Românina) – 8/16 noiembrie; HSG Blomberg-Lippe (Germania) – Valur Reykjavik (Islanda) – 8/16 noiembrie; Super Amara Bera Bera (Spania) – Bourgogne Dijon Handball (Franța) – 8/16 noiembrie; Chambray Touraine Handball (Franța) – ES Besançon Féminin (Franța) – 8/15 noiembrie; IK Sävehof (Suedia) – Viborg HK (Danemarca) – 9/15 noiembrie; Ra­pid Bucuresti (România) – Bensheim/Auerbach Flames (Germania) – 9/15 noiembrie; Larvik HK (Norvegia) – Molde Elite (Norvegia) – 9/16 noiembrie; VfL Oldenburg (Germania) – HC Dalmatinka Ploce (Croația) – 14/16 noiembrie, ambele în Germania; HC Lokomotiva Zagreb (Croația) – Amicitia Zurich (Elveția) – 15/16 noiembrie, ambele jocuri în Croația.

Câștigătoarele celor 11 duble vor merge mai departe în faza grupelor, unde avem cinci echipe calificate direct: CSM Corona Brașov (România), Thuringer HC (Germania), Tertnes Bergen (Norvegia), Motherson Masonmagyarovari KC (Ungaria) și Nykobing Falster Handbold (Danemarca).