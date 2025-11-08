Măsuri dure, luate pentru siguranța traficului și a cetățenilor din Târgu Lăpuș

Autoritățile locale din Târgu Lăpuș s-au întâlnit într-o ședință pentru a lua măsuri, unele dure, ce-i drept, în vederea prevenirii pe viitor a accidentelor grave pe raza orașului.

”Am avut o ședință de lucru cu șeful Poliției orașului Târgu Lăpuș, subcomisar Cupșa Cristian, comandantul Detașamentului 3 Jandarmi Baia Mare, căpitan Cosma Bogdan și secretarul general al orașului Târgu Lăpuș, jurist Neculina Chira. Totodată, am analizat și bazele legale care să ne permită implementarea unor reguli care să diminueze posibilitatea apariției evenimentelor similare accidentului de săptămâna trecută, dintre Rogoz și Suciu de Jos. Prin luarea unor măsuri dure și asumate, de luna viitoare vom interzice accesul atelajelor neomologate pe raza orașului nostru, astfel dorim ca circulația pe drumurile publice să fie mai sigură!

Sunt convins că prin adoptarea acestor reglementări vom da dovadă de educație, emancipare și evoluție specifică unui oraș modern”, a explicat Vlad Herman, primarul din Târgu Lăpuș.