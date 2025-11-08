Povestea Ligiei și a lui Vio: pași mici, reușite mari

Una dintre poveștile impresionante de la Centrul Luchian Baia Mare este cea a lui Vio și a mamei sale Ligia. Când a trecut pragul centrului, Vio era un copil tăcut și retras, diagnosticat cu autism sever. Pentru mama sa, acel moment a însemnat o schimbare esențială în viața sa și a fiului ei.

”La început, fiecare zi era o provocare. Nu mânca singur, nu bea apă singur, iar comunicarea era aproape imposibilă. Îmi amintesc și acum momentul în care a ridicat pentru prima dată cana și a băut singur apă. Am plâns. Pentru alții e ceva firesc, dar pentru mine a fost o minune”, povesteşte Ligia. Tot aici, la centru, Vio a început să mănânce singur, să prindă bucăți mici din farfurie, să se descurce cu gesturi simple care înseamnă, de fapt, pași uriași spre independență. Cea mai puternică amintire a Ligiei rămâne momentul în care, după ani de așteptare, a auzit pentru prima dată cuvântul „mama”. Un cuvânt mic, dar care, pentru ea, a însemnat totul. Își amintește și acum primele zile la centru, pline de teamă și neîncredere.

„Le-am văzut pe toate așa de tinere și mă gândeam: Doamne, ce pot ști fetele astea să facă cu copilul meu? Dar anii au trecut și acum nu-mi pot imagina cum ar fi fost viața noastră fără acest loc”, mai adaugă mama lui Vio. De atunci, Centrul Luchian a rămas pentru familia ei un sprijin constant. Ori de câte ori apar schimbări sau momente mai grele, ea găsește o ușă deschisă, oameni care o ascultă și o înțeleg.

Astăzi, Vio merge singur, mănâncă singur și își exprimă bucuria în felul lui: prin gesturi, priviri și zâmbete. Este extrem de atașat de sora lui, Raluca, cea care i-a fost mereu aproape. Legătura dintre ei este una profundă, caldă și sinceră, o dovadă că iubirea dintre frați nu ține cont de cuvinte. Raluca este, la rândul ei, mamă, iar Vio o adoră pe sora lui și pe copiii ei, care îl privesc cu afecțiune și naturalețe.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit aici. Vio mi-a arătat că fericirea nu vine din lucrurile mari, ci din cele mici. Un gest, un zâmbet, un progres mic, dar adevărat. Asta e bucuria mea”, punctează Ligia. Pentru ea, fiecare pas al lui Vio este o reușită.