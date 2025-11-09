11 tineri, implicați într-o bătaie într-o piață din Târgu Lăpuș

Unsprezece tineri au fost implicați sâmbătă într-un scandal în Piața Eroilor din Târgu Lăpuș. Aceștia s-au lovit cu diverse obiecte, iar patru dintre ei au ajuns la spital.

În urma intervenției, conflictul a fost aplanat, fiind identificați 11 tineri implicați, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani.

Din primele verificări a reieșit că două grupuri de tineri, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat reciproc, folosind obiecte contondente.

Inițial, tinerii au refuzat intervenția personalului medical, însă ulterior patru dintre aceștia s-au prezentat la o unitate medicală. Unul dintre ei, de 23 de ani, a rămas internat.