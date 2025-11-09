Doi frați, reținuți după ce au transportat migranți cu motocicletele

Doi frați de 24 și 25 de ani sunt cercetați de polițiști pentru trafic de migranți după ce ar fi ajutat, contra cost, trei ucraineni să treacă ilegal frontiera.

Polițiștii de frontieră din Poienile de sub Munte, județul Maramureș, s-au sesizat din oficiu cu privire la activitatea infracțională a doi cetățeni români, care ar fi sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat a României a trei cetățeni ucraineni în vârstă de 23, 39 și 45 de ani.

Cei doi bărbați ar fi preluat migranţii de la linia de frontieră și i-ar fi transportat, cu două motociclete, către interiorul localității Poienile de sub Munte. În schimbul acestor servicii, doi dintre migranţi ar fi fost de acord să plătească suma de 300 de euro fiecare, iar al treilea 300 de dolari.

Polițiștii au făcut în acest caz percheziții, în urma cărora au ridicat mai multe bunuri ce pot constitui mijloace de probă în cauză, și anume: două motociclete tip off-road cu echipamentul de protecție specific (două căști), diferite sume de bani în euro și dolari, precum și telefoane mobile.

De asemenea, au fost emise două mandate de aducere pe numele a doi frați, cetățeni români, de 24, respectiv 25 de ani, ulterior față de aceștia fiind emise de către polițiștii de frontieră ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, în acest moment aflându-se în arestul IPJ Maramureș.