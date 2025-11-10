Căsuțele pentru Târgul de Crăciun din Sighetu Marmației, scoase la închiriat

Primăria municipiului Sighetu Marmației organizează, în perioada 1 – 24 decembrie 2025, în Parcul din centrul orașului, Târgul de Crăciun. Cu această ocazie, se pune la dispoziția producătorilor de pe raza UAT Sighetu Marmației un număr de 10 căsuțe din lemn pentru desfășurarea activității pe durata târgului.

Astfel, cei care comercializează produse: alimentare, produse apicole, naturiste, dar şi produse nealimentare de tip christmas-market – ornamente, decorațiuni, cadouri, produse de artizanat, îmbrăcăminte hand-made etc. sunt așteptați să depună, dacă sunt interesați, până vineri, 21 noiembrie 2025 ora 10:00, la Camera 18, sau prin e-mail la adresa locativ@primariasighet.ro, următoarele documente: certificat de înregistrare; certificat constatator cu codul CAEN, nu mai vechi de 30 de zile; aviz DSV pentru produsele alimentare; cerere, în care să se specifice activitățile ce urmează să se desfășoare în spațiul închiriat și produsele comercializate, date de contact (nr. de telefon); copie carte de identitate a reprezentantului legal; fotografii cu produsele expuse la alte evenimente.

Administrația locală menționează faptul că această inițiativă vine ca o formulă de sprijin și încurajare pentru o activitate comercială locală, responsabilă și creativă, prin urmare vor avea prioritate producătorii din Sighetu Marmației și localitățile limitrofe. ”Ne așteptăm ca beneficiarii să își amenajeze cu bun gust căsuțele alocate și să comercializeze produse de foarte bună calitate”, au mai precizat organizatorii.