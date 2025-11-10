Hramul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Baia Mare

Duminică, 9 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare, paroh Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, cu ocazia hramului, unde a rostit cuvânt de învățătură. Cu ocazia hramului, au fost aduse spre închinare icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Bixad, Protopopiatul Oaș, și racla cu o parte din Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aflate la Schitul „Schimbarea la Față a Domnului” situat pe Dealul Viilor din Baia Mare. La sosirea în curtea bisericii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit o troiță din lemn, frumos realizată, amplasată la intrarea în curte.

„Am poposit în mijlocul dragostei credincioșilor din parohia Sfinții Arhanghel, cartierul Vasile Alecsandri din municipiu Baia Mare, care a luat ființă după 1990, deci după reînvierea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, după eliberarea de comunismul ateu și s-a făcut prin reorganizarea parohiilor și a municipiului Baia Mare. În Baia Mare existau doar 3 biserici și 3 parohii, la 103.000 de credincioși, cât s-au declarat la recensământul din 1992. Așa că a fost nevoie de reorganizarea spațului pastoral și atunci s-au înființat mai multe parohii în municipiul Baia Mare și s-a pornit construirea mai multor biserici, unele dintre ele monumentale și foarte frumoase, cum este și aceasta, în stil neoromânesc sau neobizantin. Biserica a început, propriu zis, în 1993, cu punerea pietrei de temelie de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Lucrările au demarat în 1994 și au durat până în 2004, când, în 28 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, am sfințit această biserică cu prezența, cu participarea a foarte mulți băimăreni. Mii de credincioși au fost prezenți atunci la sfințirea bisericii și la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Părintele Viorel Gavra este ctitorul acestei biserici, care, după ce s-a pensionat, în 2018, am numit aici pe Părintele Andrei Pop, inspector eparhial, care îl are alături pe părintele Adrian Gavra. Și împreună au dinamizat viața pastorală, începând activități foarte multe cu tineretul, ocupându-se de bătrânii din parohie. Parohia este mare, este extinsă și are un număr de 6.500 de credincioși. Deci este o parohie cu un număr mare de credincioși și presupune activități multe, atât liturgice, cât și pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-teologice și activități cu tineretul. Toate, cu ajutorul lui Dumnezeu, le împlinesc. Anul acesta am revenit cu bucurie. S-a adus icoana Sfântului Ierarh Nectarie, Făcătorul de Minuni și Sfintele Moaște, de la schitul nostru pe dealul Viilor, din Baia Mare, și icoana Făcătoare de Minuni, de la Mănăstirea Bixad, cu Maica Domnului, spre bucuria credincioșilor. De trei zile s-au închinat credincioșii, atât la Sfintele Moaște, cât și la Sfintele Icoane, și este o mare bucurie și o mare binecuvântare să vezi evlavia credincioșilor și rânduiala sfântă care s-a așezat aici și care este bineplăcută lui Dumnezeu și oamenilor. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că, iată, săvârșim, sărbătorim hramul Bisericii o zi mai târziu. De Sfinții Arhangheli, de obicei suntem ocupați, suntem în Sighet și în municipiul Satu Mare și venim o duminică înainte, ori o duminică după, la această biserică, să săvârșim sărbătoarea hramului și să dăm cinstire Sfinților Arhangheli Mihai și Gavriil care sunt ocrotitorii acestei biserici. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Emanuel Scarlat, egumenul Mănăstirii Bixad, Pr. Fabian Coroian, protopop onorific de Baia Mare, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, paroh, Pr. Prof. Adrian Gavra, inspector școlar, Pr. Dr. Andrei Gavriș, contabil șef, Pr. George Breaz, paroh în Ferneziu, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Vasile Nuszer, Diac. Silviu Băeș, consilier eparhial auditor.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițanu, și Corul Parohiei, dirijat de teologul Ionuț Babici-Buda, tehnoredactorul revistei ”Graiul Bisericii Noastre” și al altor publicații, iar la priceasnă a cântat solista vocală Patricia Moldovan, elevă la Colegiul de Arte din Baia Mare .

Cuvântul de învățătură

Vastul cuvânt de învățătură al Preasfințitului Părinte Episcop Iustin a fost ascultat cu mare atenție de credincioșii prezenți înăuntrul bisericii și în curte, al cărei concluzie exprimă esența Evangheliei citite azi:

„Să învățăm din aceste două minuni din Sfintele Evanghelii (citite azi), discreția și credința femeii cu curgere de sânge și să învățăm să fim solidari cu cei în suferință, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Vedeți că erau toți acolo, la evrei, ca și la noi, la creștini. Se întâmplă că nu te duci duminică la biserică, dar dacă este o familie în suferință și în doliu mare, te duci la înmormântare. Tot satul merge, toată comunitatea merge. Nu te-ai dus la Sfânta Liturghie dimineață, dar la durerea familiei te duci, că e uman să ai solidaritate cu cei în suferință. Și familia lui era înconjurată de toată comunitatea care plângea durerea lui. Odată cu durerea lui să învățăm discreția și credința puternică a femeii, să mărturisim lui Hristos când ne trimite câte un semn de pace, de binecuvântare, de liniște și har, să-I mărturisim și să-I mulțumim cu recunoștință, cum a făcut femeia care s-a vindecat, și apoi să fim în suferință, solidari unii cu alții, ca să ne arătăm, în primul rând, umanitatea și apoi să arătăm înțelepciunea și discernământul și solidaritatea creștină, că noi am trecut din etapa de oameni pământești în fii ai lui Dumnezeu. Deodată suntem fii ai pământului, ai familiei, ai patriei pământești, ai națiunii și fii ai lui Dumnezeu după har, fie ai cerului. Deodată. Iată că avem cetățenie dublă. Nu ne mai trebuie alta. Cetățeni ai cerului și casnici ai lui Dumnezeu, cu Sfinții. Amin.”

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oferit Diploma Anului omagial Consiliului Parohial, consilierului parohial Gheorghe Sigheti pentru dăruirea troiței sfințite azi, precum și altor binefăcători ai bisericii.

În semn de mulțumire, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar din partea celor doi preoți slujitori, a Consiliului Parohial și credincioșilor o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și un buchet de flori.

Preot Andrei Emil Pop, paroh: „ Trei zile de sărbătoare la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare. Încă din ajunul sărbătorii am a dus o părticică din Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, aflate la Schitul din Dealul Viilor din Baia Mare și Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Bixad din județul Satu Mare, icoană de secol XIV. Credincioșii au participat în număr foarte mare, atât în ziua de sărbătorire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gravriil, când am săvârșit Sfânta Liturghie în biserică, s-au închinat pe tot parcursul zilei Icoanei Maicii Domnului și Moaștelor Sfântelor Ierarh Nectarie, iar astăzi, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie, Preasfințitul Părinte Iustin a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia noastră, săvârșind Sfânta Liturghie, binecuvântându-ne și oferindu-ne multe daruri duhovnicești. Îi mulțumim, dar, pentru aceasta, pentru toate binecuvântările, mulțumim Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie pentru aceste zile minunate în biserica noastră și credincioșilor care au participat în număr foarte mare la toate evenimentele organizate de noi.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”