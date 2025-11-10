Laptele şi cornul au ajuns în şcolile din Maramureş

Deşi cu întârziere, Programul pentru şcoli al României, care prevede distribuţia laptelui şi cornului, a început săptămâna trecută. Ca urmare a încheierii procedurii de achiziție și semnare a contractelor subsecvente în anul școlar 2025-2026 pentru lapte UHT, fructe (mere) și produse de panificație (corn și biscuiți), Consiliul Județean Maramureș a început din 3 noiembrie, distribuția produselor cuprinse în cadrul Programului pentru școli al României.

Firmele care se vor ocupa de distribuţia produselor:

LAPTE UHT:

LOT 1 (Județul Maramureș), contract încheiat cu SC SIMULTAN SRL, cu sediul în localitatea (Sat) Sânandrei, comuna Sânandrei, județul Timiș;

FRUCTE / MERE:

LOT 2 (Județul Maramureș) – SC PRIORITAR IMPEX SRL, cu sediul în localitatea Că­lan, județul Hunedoara;

PRODUSE DE PANIFICAȚIE (CORN, BISCUIȚI):

LOT 3 (Sighetu Marmației – Tisa – Mara) –SC PAN GRUP-DUNCA SRL, cu sediul în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș;

LOT 4 (Borșa – Valea Vișeului – Valea Izei) – SC R & B COM SRL cu sediul în Baia Sprie, județul Maramureș;

LOT 5 (Târgu Lăpuș – Baia Sprie – Copalnic – Baia Mare – Seini) –SC R & B COM SRL cu sediul în Baia Sprie, județul Maramureș;

LOT 6 (Chioar – Co­dru) – SC ROMAN SRL cu sediul în Șomcuta Mare, județul Maramureș.