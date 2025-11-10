Deşi cu întârziere, Programul pentru şcoli al României, care prevede distribuţia laptelui şi cornului, a început săptămâna trecută. Ca urmare a încheierii procedurii de achiziție și semnare a contractelor subsecvente în anul școlar 2025-2026 pentru lapte UHT, fructe (mere) și produse de panificație (corn și biscuiți), Consiliul Județean Maramureș a început din 3 noiembrie, distribuția produselor cuprinse în cadrul Programului pentru școli al României.
Firmele care se vor ocupa de distribuţia produselor:
LAPTE UHT:
LOT 1 (Județul Maramureș), contract încheiat cu SC SIMULTAN SRL, cu sediul în localitatea (Sat) Sânandrei, comuna Sânandrei, județul Timiș;
FRUCTE / MERE:
LOT 2 (Județul Maramureș) – SC PRIORITAR IMPEX SRL, cu sediul în localitatea Călan, județul Hunedoara;
PRODUSE DE PANIFICAȚIE (CORN, BISCUIȚI):
LOT 3 (Sighetu Marmației – Tisa – Mara) –SC PAN GRUP-DUNCA SRL, cu sediul în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș;
LOT 4 (Borșa – Valea Vișeului – Valea Izei) – SC R & B COM SRL cu sediul în Baia Sprie, județul Maramureș;
LOT 5 (Târgu Lăpuș – Baia Sprie – Copalnic – Baia Mare – Seini) –SC R & B COM SRL cu sediul în Baia Sprie, județul Maramureș;
LOT 6 (Chioar – Codru) – SC ROMAN SRL cu sediul în Șomcuta Mare, județul Maramureș.
Laptele şi cornul au ajuns în şcolile din Maramureş
Deşi cu întârziere, Programul pentru şcoli al României, care prevede distribuţia laptelui şi cornului, a început săptămâna trecută. Ca urmare a încheierii procedurii de achiziție și semnare a contractelor subsecvente în anul școlar 2025-2026 pentru lapte UHT, fructe (mere) și produse de panificație (corn și biscuiți), Consiliul Județean Maramureș a început din 3 noiembrie, distribuția produselor cuprinse în cadrul Programului pentru școli al României.