Lecţie de istorie cu un absolvent, la Şcoala „Nicolae Iorga”

O lecție de istorie a Băii Mari a fost prilejul unei întâlniri emoționante cu unul dintre absolvenții școlii Nicolae Iorga, pasionat de muzică și istorie, Horia Grebleș.

Elevii clasei a VIII-a au avut oportunitatea de a afla lucruri noi despre istoria orașului, despre personalitățile care au făcut cinste comunității dar și despre viața oamenilor simpli, care au trăit de-a lungul vremii pe aceste meleaguri, a informat prof. Natalia Dancu.