Nu se majorează taxele și impozitele locale în Baia Mare pentru 2026

Primăria Baia Mare lucrează deja la proiectul privind taxele și impozitele locale aferente anului viitor. Vestea bună pentru cetățeni este că acestea nu se vor mai majora față de valorile din prezent.

”Am deschis procedura de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind cuantumul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026. Așa cum am anunțat încă de la începutul anului, și poate mulți nu au crezut, nu am venit cu niciun fel de majorări față de 2025. Valorile rămân aceleași. Este foarte adevărat că avem nevoie de resurse, poate mai mult ca oricând. Avem șantiere deschise în întreg orașul, proiecte de sute de milioane de lei din fonduri europene în implementare pe care trebuie să le cofinanțăm. Toate acestea în timp ce încercăm să asigurăm buna funcționare a aparatului administrativ și, implicit, să oferim cetățenilor servicii publice de calitate. Dar vom găsi soluții pentru toate fără să împovărăm băimărenii. Asta este ceea ce ne asumăm noi, la nivel de administrație locală. Dacă vor apărea modificări la nivel național, dacă Guvernul Bolojan va decide să vină cu modificări fiscale, acestea se vor aplica obligatoriu în toată România, nu doar în Baia Mare. Avem însă încrederea și speranța că nu se va ajunge acolo”, au punctat cei din conducerea primăriei Baia Mare.