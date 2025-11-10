Pasajul Italsofa din Baia Mare, aproape de finalizare

Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Municipiul Baia Mare, anunță că lucrările la Pasajul Italsofa, unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din județ, au ajuns la un progres fizic de 94%.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 4 „Transport sustenabil”, fiind implementat în baza unui parteneriat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CNAIR, Consiliul Județean Maramureș și Primăria Municipiului Baia Mare. Valoarea totală a investiției este de 90.907.111,18 lei (TVA inclus), din care 70.606.893,48 lei reprezintă lucrări de construcție și montaj. Termenul de finalizare al lucrărilor este 15 decembrie 2025.

“În prezent, pasajul dispune de stratul de uzură turnat, echipele de lucru montează rosturile de dilatație și parapeții, iar în perioada următoare vor fi executate marcajele rutiere și lucrările de sistematizare a traficului”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a fost prezent în șantier. Sub pasaj, pe cele patru rampe de acces, lucrările la stratul de uzură se desfășoară pe timpul nopții, pentru a nu afecta traficul rutier. Singura lucrare tehnică rămasă vizează relocarea unui stâlp de înaltă tensiune. După relocare, întreaga lucrare va putea fi recepționată și dată în folosință.

“Le mulțumesc tuturor celor implicați – proiectanți, constructori, autorități și cetățeni – pentru seriozitate și răbdare. În jurul datei de 10 decembrie 2025 ne pregătim pentru recepția lucrărilor, iar până la finalul anului vom putea da în folosință întregul pasaj. Este o investiție modernă, finanțată din fonduri europene, care aduce Baia Mare mai aproape de standardele de infrastructură ale marilor orașe europene”, a precizat Gabriel Zetea.

Date tehnice

ale proiectului:

• Lungime pasaj: 650 m;

• Lățime totală: 13,6 m;

• Intersecție giratorie: 1;

• Poduri: 2 bucăți;

• Podeț: 1 buc. (km 3+631);

• Canalizare și amenajare Valea Caselor: 379 m;

• Sistem de iluminat cu telegestiune și supraveghere video;

• Relocare/protejare utilități: rețele de apă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații;

Pe șantier sunt implicați aproximativ 60 de muncitori pe timpul zilei și alți 20 pe timpul nopții, coordonați de o echipă de ingineri specializați.