Primăria Rona de Jos se dotează cu utilaje moderne pentru diferite situații

Proiectul NEXT pentru un viitor verde – Cooperare transfrontalieră între Comuna Rona de Jos și Comuna Neresnitsya pentru adaptarea la schimbările climatice a început.

Astfel, în comună a avut loc conferința de deschidere a proiectului câștigat de către Primăria Rona de Jos în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte standard al Programului Interreg NEXT România – Ucraina 2021-2027. Prin acest proiect UAT Rona de Jos va fi dotată cu următoarele: autospecială de pompieri; tractor; lamă de zăpadă; distribuitor antiderapant cu autoîncărcare; remorcă; vidanjă; buldoexcavator; generator de curent trifazic; dronă; 10 aparate de respirat. ”Ne bucurăm că acest proiect, în care lider este Comuna Rona de Jos, a primit 91,63 puncte și a fost primul contract de finanțare semnat din județul Maramureș”, a spus Ion Herbil, primarul comunei Rona de Jos.