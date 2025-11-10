„Săptămâna Verde” la Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus

În perioada 3–7 noiembrie, Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus a fost gazda unui amplu program educațional dedicat protejării mediului: „Săptămâna Verde”. Proiectul a reunit elevi și profesori într-o serie de activități practice, concursuri și ateliere ecologice menite să dezvolte conștiința verde și comportamentele responsabile față de natură.

Săptămâna a debutat cu activitatea „Amenajarea colțului verde”, prin care elevii au transformat un spațiu din incinta liceului într-un loc de relaxare ecologică. Cu ajutorul ghivecelor, florilor și materialelor reciclabile, aceștia au creat o zonă plină de viață și culoare. Activitatea a urmărit dezvoltarea simțului estetic, formarea spiritului de echipă și aplicarea principiilor de reciclare și reutilizare.

A doua zi a fost dedicată artei fotografice. În cadrul concursului foto „Natura prin obiectiv”, elevii au surprins frumusețea zonei „Arșița” prin lentila aparatului foto sau a telefonului mobil. Fotografiile realizate au pus în valoare detalii din flora și fauna locală, contribuind la formarea unei sensibilități artistice și a respectului pentru mediul înconjurător.

Ziua de miercuri a adus o activitate dedicată echilibrului interior și sănătății mintale. Elevii au petrecut timp în natură, în zona „Poduri”, participând la exerciții de respirație, momente de reflecție și discuții despre beneficiile naturii asupra stării de bine. Prin aceste activități, tinerii au conștientizat legătura dintre sănătatea personală și echilibrul mediului.

În cea de-a patra zi, elevii au învățat despre principiile Zero Waste – refuză, reduce, reutilizează, reciclează și compostează. Au fost organizate ateliere de confecționare a obiectelor utile din materiale reciclabile și prezentări interactive despre reducerea deșeurilor. Activitatea a avut rolul de a stimula gândirea critică, colaborarea și implicarea civică a elevilor.

Săptămâna s-a încheiat cu o amplă acțiune de plantare și decorare a spațiului verde din fața liceului. Elevii au sădit flori de sezon, arbuști ornamentali și au îngrijit terenul, transformând curtea școlii într-un loc primitor și plin de culoare. Activitatea a încurajat responsabilitatea față de mediul comunitar și grija pentru frumusețea naturii.

Pe parcursul celor cinci zile, „Săptămâna Verde” a devenit o adevărată lecție de viață. Elevii au învățat că fiecare gest contează – o floare plantată, o bucată de plastic reciclată, o fotografie care surprinde armonia naturii. Prin implicarea lor, aceștia au demonstrat că educația ecologică nu se învață doar din manuale, ci se trăiește zi de zi, prin acțiuni concrete. Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus continuă astfel tradiția implicării în proiecte educaționale moderne, promovând valori precum responsabilitatea, cooperarea și respectul față de mediu – valori esențiale pentru o lume mai curată și un viitor mai verde.