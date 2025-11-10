Zonă proaspăt salubrizată din Poienile Izei, umplută iar cu gunoaie

Zona cunoscută sub numele „Valea Jirezilor” din Poienile Izei a fost curățată recent, cu efort și implicare, pentru a reda frumusețea locului și pentru a opri transformarea ei într-o groapă de gunoi.

Din păcate, la scurt timp după ce s-au terminat lucrările, au apărut din nou deșeuri provenite din acoperișuri și învelitori, aruncate la întâmplare! ”Rugăm persoana care a făcut acest lucru să revină și să curețe zona. Dacă acest lucru nu se întâmplă, vom verifica înregistrările camerelor de supraveghere (care sunt montate fix la intrarea spre Valea Jirezilor, de la organizarea de șantier) împreună cu Poliția, iar cel responsabil va fi sancționat, iar amenda nu este una tocmai mică, lucru care nu mi-aș dori să se întâmple”, a declarat Mirela-Lăcrimioara Bîrlea, primar al comunei.