ARMONIA – 25

Sărbătoare pe Mediterana

Nici nu ştiu când au trecut 25 de ani. Parcă era ieri, când scriam prima ştire în care informam publicul că undeva în Europa, undeva în România, mai precis în Baia Mare, s-a născut Corala ARMONIA. Din iubire de oameni. Din dragostea unor oameni pentru muzică. Din plăcerea de a cânta. Din dorinţa de a transmite şi altora nestematele muzicii corale şi folclorului românesc. Din drag de România, la ea acasă, dar mai ales dincolo de graniţele sale.

Acum 25 de ani, nu intuiam că alături de aceşti oameni minunaţi, care cântă din plăcere, voi trăi momente extraordinare şi voi descoperi locuri şi oameni, pe care greu le poţi uita şi care îţi înnobilează sufletul. Din Suedia, până în Brazilia, din China până în Israel, în croazieră pe Mediterana, dar cel mai mult prin satele Maramureșului, prin catedralele României, unde coriștii ARMONIEI vorbesc prin cântec despre credință, ecumenism, frumusețea folclorului și lumina cântului coral. Dincolo de muzica pe care o cântă, ARMONIA promovează ecumenismul.

Sunt oameni care cântă şi rezonează extraordinar cu alte culturi, cu alte credinţe. Trei cărți așează între coperți anii frumoși ai ARMONIEI. Trei cărți și multe, multe articole care alcătuiesc un frumos poem închinat muzicii, oamenilor care cântă, ARMONIEI, locurilor pe care le-am văzut. “Meridianele ARMONIEI – 10”, “Meridianele ARMONIEI – 15”, “Cântecul – oglinda sufletului“ sunt argumente pentru viitor. Lucrurile durabile şi amintirile frumoase trebuie întreţinute pentru a nu intra în uitare. Timpul nu trebuie să pună distanţă între prezent şi viitor, ci să fie martor fidel al unui drum care a început acum 25 de ani şi care continuă din drag de oameni şi de cântec.

Cum le stă bine, și merită din plin, sărbătorirea celor 25 de ani va fi marcată, printre alte momente, cu o nouă croazieră pe Mediterana! Fiindcă ARMONIA face lumină și aduce frumusețe oriunde în lume.

LA MULȚI ANI, ARMONIA!