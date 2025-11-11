Au sosit primele dotări la noul dispensar uman din Rona de Jos

Primăria comunei Rona de Jos, în parteneriat cu dr. Irina Pițura, a câștigat, în urmă cu trei ani, un proiect pe componenta C12 – Sănătate – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, finanțat de către Ministerul Sănătății prin PNRR. Acum au sosit primele dotări.

În cadrul acestui proiect, Dispensarul uman din comuna Rona de Jos va fi dotat cu următoarele echipamente: electrocardiograf digital; ecograf portabil; echipamente IT; pubele ecologice reciclare; container deșeuri medicale; frigider vaccin; monitor funcții vitale (frecvență cardiacă, tensiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie, temperatură); spirometru digital; monitorizare automată a tensiunii arteriale (Holter TA 24 ore); concentrator oxigen 5 L; mobilier; instrumentar medical; aspirator portabil oral/nazal/traheal; trusă de resuscitare cu defibrilator automat; aparat pentru sterilizare aer încăpere; scaun recoltat sânge, 3 secțiuni.