Comunele Coroieni și Vima Mică, împânzite de gunoaie

Autoritățile de mediu, împreună cu reprezentanți din primării și Prefectură, au efectuat recent un control pe raza comunelor Coroieni și Vima Mică. Asta pentru a identifica deșeurile aruncate la întâmplare pe teritoriul UAT-urilor menționate.

Și „surprizele” nu au întârziat să apară, în ambele comune verificate de către echipele de control: „Rezultatele acțiunii au fost, din păcate, dezamăgitoare. Ne dorim o țară ca afară, dar atâta timp cât vom continua să ignorăm regulile și bunul-simț, nu vom putea vorbi despre progres real. Avem, de multe ori, așteptări mari de la administrațiile locale și de la instituțiile statului. Uităm însă că și noi, cetățenii, avem un rol esențial în protejarea mediului și în menținerea cură­țeniei comunității din care facem parte. Instituțiile de profil au misiunea de a asigura gestionarea corectă a fluxurilor deșeurilor, conform legislației în vigoare. Nu este însă rolul lor să repare, la nesfârșit, greșelile și nepăsarea unora dintre noi”, a spus Vasile Roman, director executiv al ADI Deșeuri Maramureș.

În urma acestor constatări, s-a stabilit un set urgent de măsuri:

– ecologizarea imediată a zonelor afectate de abandonarea deșeurilor;

– suplimentarea infrastructurii de colectare a deșeurilor menajere, voluminoase și textile;

– montarea de sisteme de supraveghere video în zonele vulnerabile;

– aplicarea unor sancțiuni ferme pentru cei care nu respectă legea.

Aceste măsuri vor fi implementate în perioada următoare, cu sprijinul administrațiilor locale din Vima Mică și Coroieni, precum și al reprezentanților instituțiilor de control implicate. Mediul va fi readus la starea sa inițială, iar principiul „poluatorul plătește” va fi aplicat cu strictețe, mai spun organele de control.