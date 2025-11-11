Cum arată primul an de activitate a actualei conduceri de la Consiliul Județean Maramureș?

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a prezentat în cadrul ultimei ședințe de plen, Raportul de activitate la un an de mandat. Șeful administrației maramureșene a arătat că instituția a preluat un număr mare de proiecte din mandatul anterior, multe dintre ele aflate în faza de proiectare sau fără surse de finanțare asigurate. Problemele au fost generate, în special, de cotele ridicate de cofinanțare, care ajungeau în medie la 50%.

„Asta înseamnă că pentru fiecare leu european absorbit, bugetul județului trebuia să adauge încă un leu. În aceste condiții, nu puteam deschide șantiere fără o regândire completă a modului de finanțare. De aceea, am avut numeroase discuții cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru a reconfigura proiectele și pentru a readuce cotele de cofinanțare la un nivel sustenabil de aproximativ 2%, așa cum este normal. Am reușit deja acest lucru pentru mai multe investiții importante”, a explicat președintele Gabriel Zetea.

Printre proiectele unde s-au obținut condiții financiare mai avantajoase se numără: „MaraNord”, cel mai amplu proiect de modernizare a infra­structurii rutiere județene; Reabilitarea Palatului Administrativ, un obiectiv simbolic și funcțional pentru administrația județului.

Pe lângă gestionarea proiectelor de investiții, conducerea Consiliului Județean Maramureș a acordat o atenție specială situației financiare a instituției. Dobânzile ridicate la creditele contractate anterior, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de lei, au impus identificarea unor soluții de optimizare.

„Am reușit să refinanțăm un credit important, contractat din Trezoreria Statului, care fusese luat pe 5 ani fără perioadă de grație. L-am extins la 10 ani, reducând astfel costurile la jumătate. Această decizie ne oferă, chiar pe final de an, o gură de oxigen financiară de aproape 2 milioane de lei, bani care pot fi folosiți pentru acoperirea golurilor de casă și pentru susținerea unor investiții urgente”, a explicat președintele CJ Maramureș. Gabriel Zetea a subliniat că anul 2025 a fost „un an al echilibrului și al consolidării, în care Consiliul Județean a reușit să stabilizeze finanțele, să mențină investițiile majore pe linia de implementare și să creeze premisele pentru noi proiecte europene”.