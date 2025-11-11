Depozitul ecologic din Fărcașa, la un pas de darea în folosință

Una dintre cele mai importante investiții pentru județul Maramureș este Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Fărcașa. După o perioadă de 15 ani în care acest proiect nu a putut fi dat în folosință, în scurt timp el va deveni funcțional.

Deșeurile din întreg județul Maramureș vor putea fi gestionate aici, într-un sistem modern și eficient. „Am efectuat vizite în teren pentru a monitoriza lucrările, care se apropie de final. Gradul de execuție este de peste 95%, urmând ca, după finalizare, să se realizeze testele de funcționare și recepția investiției. În paralel, se derulează procedura de obținere a autorizației integrate de mediu”, a spus Vasile Roman, directorul executiv al ADI Deșeuri Maramureș. Ca date tehnice menționăm că CMID Fărcașa se întinde pe o suprafață de aproximativ 200.000 mp și include: punct de control la acces, cu cântar și platformă de spălare; spații administrative; zonă de întreținere a utilajelor și stație de spălare auto; stație de alimentare cu combustibil; stație de sortare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv; stație de tratare mecano-biologică (MBT); celule pentru biostabilizare și depozitare; sistem de colectare și ardere a biogazului; platforme pentru compostare; sisteme de colectare a levigatului; drumuri, parcări și platforme interioare. Finanțat din fonduri europene, proiectul este esențial pentru atingerea indicatorilor de mediu și pentru menținerea unor costuri corecte în gestionarea deșeurilor. „Maramureșul va avea, pentru prima dată, un sistem integrat de gestionare a deșeurilor modern, sigur și eficient. Este o obligație, nu o opțiune. Maramureșul nu mai poate aștepta bunăvoința altor județe pentru depozitarea deșeurilor”, a conchis reprezentantul ADI Deșeuri.