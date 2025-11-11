Discuții în Baia Sprie pentru diminuarea disconfortului creat de lucrări

Pe multe străzi din Baia Sprie se lucrează în prezent la extinderea și/sau reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră. Însă șantierele produc mult disconfort cetățenilor, motiv pentru care administrația locală a demarat un dialog cu toți factorii implicați, pentru a găsi soluții.

”Înțelegem că aceste lucrări produc mult disconfort și dificultăți pentru locuitorii aflați pe străzile unde se intervine, mai ales că ele se desfășoară și într-o perioadă cu mai multe precipitații, însă soluții de a realiza astfel de lucrări care să nu ne afecteze, sincer, nu există. Chiar dacă responsabili sunt beneficiarul lucrărilor, SC Vital SA și constructorul, noi nu ne dezicem de menirea de a reprezenta interesele cetățenilor. În acest sens purtăm zilnic discuții cu cele două entități pentru a găsi soluții, chiar și provizorii, pentru ca disconfortul creat să fie cât mai mic posibil, iar refacerea zonelor unde s-a intervenit să nu dureze mai mult decât procedurile o presupun. Am convenit cu șeful de șantier desemnat de constructor ca pe fiecare stradă unde se intervine, numărul lui de telefon să fie anunțat pentru ca cetățenii să aibă posibilitatea să-l sune pentru a rezolva punctual o anumită problemă”, au explicat reprezentanții primăriei orașului.