Fonduri europene importante, atrase în 2025

Oficialii Consiliului Județean Maramureș susțin că în luna septembrie, în bugetul județean au ajuns 300 de milioane de lei, bani atrași din fonduri europene și care au fost transferați către firmele care lucrează la proiectele județului.

„Asta înseamnă că doar în prima jumătate a anului 2025 am atras de două ori mai mulți bani decât în tot anul 2024, când suma totală a fost de 160 de milioane de lei. Iar vara nici măcar nu este cuprinsă încă în decontările acestui an. Acum urmează plățile mari pentru proiectele aflate în derulare, din fondurile transferate de ministere. Într-un an complicat financiar, cu multe restricții bugetare, noi reușim să avem un ritm excelent de absorb­ție a fondurilor europene și să menținem toate investițiile mari în execuție. Acești bani înseamnă drumuri reabilitate, spitale modernizate, școli, parcuri industriale, proiecte culturale și de mediu, respectiv dezvoltare reală pentru Maramureș”, susține președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.