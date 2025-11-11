Investiții în infrastructura rutieră din Maramureș

În județul Maramureș, pe mai multe drumuri au fost deschise șantiere. Drumul Județean 186: Bârsana – Oncești – Vadu Izei: aici a fost semnat contractul pentru ultimul tronson rămas, între Bârsana și Vadu Izei, iar în această iarnă va fi emis ordinul de începere pentru proiectul tehnic. Din primăvara anului viitor șantierul va fi deschis, cu termen de execuție de șase luni. Șantierul este activ, iar lucrările ar urma să fie finalizate în vara lui 2026, la DJ 108A: Gârdani – limita cu județul Sălaj. „Lucrările avansează, chiar dacă ritmul este dictat de resursele constructorului. Sunt deja sectoare unde avem două straturi de asfalt, iar promisiunea este ca până la venirea iernii toate zonele unde s-a intervenit la partea carosabilă să fie închise cu două straturi”, spun reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. În ce privește DJ 182B: Baia Mare – Coaș, aici va continua pasajul Italsofa, a fost emis ordinul de începere, iar din primăvară se va lucra în forță. Sunt în pregătire lucrări și la alte drumuri județene: DJ 186B: Budești – Sârbi – Călinești (imediat ce vor fi finalizate contestațiile va intra în șantier); DJ 109 F: Ocna Șugatag – Ferești (licitația e finalizată); DJ 171: Rogoz – Suciu de Sus – Limită județ Bistrița (în evaluare); DJ 188: Bogdan Vodă – Vișeu de Jos (Bocicoel intră cu finanțare prin BDCE).