Lucrările de remediere a surpării de teren de la Coștiui, finalizate

În luna iulie, în localitatea Coștiui, comuna Rona de Sus, județul Maramureș, s-a produs o prăbușire de teren în zona unei foste galerii de exploatare a sării (mina Ferdinand).

Craterul format a avut un diametru de aproximativ 30 de metri și o adâncime de 10–15 metri, afectând o suprafață de peste 150 m². Ca urmare a riscului geotehnic major, autoritățile au instituit situația de urgență, iar în perioada 21 iulie – 31 iulie 2025 s-au luat măsuri imediate, inclusiv evacuarea preventivă a 51 de persoane din 22 de locuințe aflate în proximitatea zonei de risc și restricționarea traficului rutier pe DJ 186A. „În perioada 18 septembrie – 22 octombrie 2025, s-au executat lucrările urgente și complexe pentru remedierea efectelor surpării de teren: defrișarea și curățarea completă a zonei afectate; degajarea pământurilor fisurate și eliminarea materialelor degradabile; realizarea unei platforme de beton armat la baza craterului; rambleierea controlată cu argilă, în 12 etape succesive”, informează instituția Prefectului Județului Maramureș. La data de 5 noiembrie, o comisie condusă de prefectul Florian Sălăjeanu, alături de subprefectul Eniko Krizsanovszki și Bogdan Gabor, consilier în cadrul cancelariei prefectului, împreună cu reprezentanți ai ISU Maramureș, Universității din Petroșani, SC SIGNUM TERRAE SRL, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș și Primăriei Rona de Sus, a verificat lucrările în teren și a confirmat: execuția conformă cu expertiza tehnică; stabilitatea completă a zonei; lipsa infiltrațiilor de apă și a oricăror riscuri de prăbușire; punerea în siguranță a întregii suprafețe afectate.