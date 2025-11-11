Minor cercetat pentru furt, arestat la domiciliu

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, au documentat activitatea infracțională a unui minor de 17 ani, bănuit de comiterea infracțiunii de furt, în formă continuată, iar în baza probatoriului administrat în cauză, minorul a fost reținut și ulterior arestat la domiciliu.

În fapt, în perioada iulie – octombrie, Poliția Sighetu Marmației a fost sesizată cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi sustras diferite sume de bani din mai multe autoturisme.

Din cercetările efectuate de polițiști în cadrul a trei dosare penale de furt calificat a reieșit că la începutul lunii iulie, minorul ar fi sustras 400 de lei dintr-un autoturism parcat pe raza municipiului Sighetu Marmației. În cursul lunii septembrie, acesta ar fi profitat de faptul că un alt autoturism se afla neasigurat în parcarea unui supermarket şi ar fi sustras 7.300 de lei. Totodată, cercetările efectuate în cauză au relevat că în noaptea de 12 spre 13 octombrie, minorul în cauză ar fi sustras din alt autoturism 1.000 de lei și un inel din aur, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 2.300 de lei.

Luni, 10 noiembrie, având în vedere întregul material probator administrat, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii au luat măsura reținerii minorului pentru 24 de ore. În cursul aceleiași zile, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Dragomirești a dispus arestarea sa la domiciliu.