Modificări la meniul pacienților din Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare a mărturisit că a făcut câteva schimbări la meniul pacienților internați, în special în cazul micului-dejun, pentru a îmbunătăți condițiile bolnavilor. Pacienții internați în unitatea medicală se uită de cele mai multe ori la calitatea mâncării, la cură­țenia din saloane și spital și la felul în care personalul unității se comportă cu ei. Dacă aceste aspecte sunt acoperite corespunzător, atunci pacientul este de cele mai multe ori mulțumit.

„Și înainte mâncarea din spital era gustoasă, noi am îmbunătățit micul-dejun și un pic am lucrat la cantitățile de carne și am pus porții mai mari. În loc de roșia normală tăiată, am pus roșii cherry în aceeași cantitate, pentru că arată altfel. Am introdus și cașcavalul, care nu era numai la copii. Nu am mai pus brânză de vacă din găletușă, ci am înlocuit-o cu brânză pufoasă, am schimbat și pâinea. Am redus anumite costuri. Noi trebuie să ne încadrăm în suma de 22 lei și atunci dacă facturile au scăzut, avem posibilitatea să cumpărăm mai multe alimente. Pacienții sunt mulțumiți. În general, am explicat personalului medical ce pretenții am. Pacienții, în general, nu au cultură medicală. Ei, când vin aici, văd trei lucruri: curățenia, calitatea hranei și cum s-a vorbit cu el. La aceste lucruri eu țin foarte mult”, a explicat Mădălina Cîmpean, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare.