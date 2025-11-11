Orașul Baia Mare este pregătit pentru iarnă

Primele utilaje de deszăpezire au sosit, iar planul de intervenție a fost deja stabilit în detaliu pentru Baia Mare. Astfel, autoritățile locale spun că vor putea răspunde cu promp­­titudine și eficiență încă de la prima ninsoare.

”Intrăm în primul an de contract cu noul operator desemnat prin licitație publică să asigure acest serviciu și am vrut să ne asigurăm că nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Ne referim aici la tot ce implică acest contract, de la costul redus pentru perioada de staționare și până la utilajele moderne și personalul instruit pe care operatorul trebuie să le pună la dispoziția orașului. Primul și cel mai important pas a fost stabilirea traseelor, care a fost deja finalizată. La finalul lunii vor fi verificate în teren, pas cu pas, de către echipele mixte formate din inspectori ai primăriei și șoferii utilajelor, astfel încât să ne asigurăm că știu fiecare stradă, alee și punct de întoarcere, în special zonele sensibile unde poate au existat probleme în anii trecuți. Dorim să fim pregătiți pentru orice scenariu și să putem interveni eficient în orice moment”, au punctat cei din autoritatea publică locală.

Săptămâna aceasta au sosit deja primele utilaje din flotă. Este vorba despre autospeciale tip 8×4, 4×4 și de dimensiuni mai mici pentru trotuare, toate dotate cu sărărițe noi, precum și echipamente pentru încărcat și transportat zăpada. Au fost pregătite deja stocuri de 800 tone de sare, completate cu clorură de magneziu care va fi folosită preponderent în scop preventiv, pentru a evita formarea gheții.

De asemenea, Societatea VITAL va acționa pentru cură­țarea canalelor de scurgere, URBIS va asigura curățenia în stațiile de autobuz, iar SPAU va interveni cu utilaje proprii, dotate cu lamă și sărăriță, tractoare, mașini pentru încărcarea și transportul zăpezii, precum și echipe de muncitori pregătite să acționeze prompt acolo unde situația o impune. Aproximativ 100 de muncitori ai SPAU vor interveni manual cu lopeți și freze de zăpadă în parcurile Mara, Regina Maria, Parcul Municipal, RFN și Dacia, precum și aleile pe care le au în administrare. Există și un stoc de aproximativ 40 tone de sare, dedicat exclusiv acestor intervenții. La locurile de joacă și pistele de alergat se va acționa exclusiv mecanic, pentru protejarea suprafețelor.