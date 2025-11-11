Ovidiu Cojocaru s-a retras de la națională cu o victorie

Naționala de rugby a României a debutat cu o victorie în „Kaufland Games Trilogy”, după ce a învins Canada în primul meci internațional al lunii noiembrie, scor 31-21 (12-7). În urma acestei victorii, Stejarii au cucerit pentru a doua oară consecutiv Cupa Cernavodă, trofeul care se pune în joc între cele două țări. De asemenea, acesta a fost ultimul meci în tricoul echipei naționale pentru Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare), care și-a anunțat retragerea din echipa României.

De la CSM Știința Baia Mare au figurat în echipa României Ovidiu Cojocaru, Nicolaas Immelman și Jason Tomane – titulari, Paul Popoaia – rezervă.