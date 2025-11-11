Șir de investiții de urmărit, la Rona de Jos

Comuna Rona de Jos are în finalizare 7 kilometri de străzi modernizate, prin Saligny, în prag de recepție, cu tot cu ziduri de sprijin pe lângă Valea Ronișoara. Dispensarul uman a fost reabilitat din buget local, e gata recepționat. Prin fonduri transfrontaliere, alături de vecinii Neresnyta din Ucraina, se achiziționează mașină de pompieri, tractor utilaj inclusiv pentru deszăpeziri și buldoexcavator, proiectul cuprinde și tabere de copii și schimburi de experiență între pompieri, ne spune primarul Ion Herbil.