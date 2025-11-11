Sportul îi aduce împreună pe elevii cu și fără dizabilități intelectuale într-o competiție Special Olympics România

Baia Mare devine locul unde incluziunea și spiritul de echipă se întâlnesc prin sport! Special Olympics România organizează miercuri, 12 noiembrie, o Competiție de Abilități Individuale la Baschet și Fotbal, parte a programului „Școala Generației Unificate”. Evenimentul va avea loc la Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” din Baia Mare, în intervalul 9.00-13.00.

Competiția se va desfășura în format de echipe de dublu unificat – un sportiv cu dizabilitate intelectuală și un partener fără dizabilitate, demon­strând cum prietenia, colaborarea și respectul reciproc pot crea o lume mai incluzivă.

Sunt așteptați 100 de participanți: 50 de elevi cu dizabilități intelectuale și 50 fără, din 7 școli de masă din Baia Mare și Cavnic, 3 școli speciale din Baia Mare și Sighetu Marmației, 2 ONG-uri și de la Centrul de Zi Luchian al Direcției de Asistență Socială a municipiului Baia Mare.

Un moment special al evenimentului va fi prezența lui Andrei Cupșa, sportiv Special Olympics România, multiplu campion la competiții naționale și internaționale, și Cetățean de Onoare al municipiului Baia Mare. Prezența lui este o inspirație pentru toți participanții, demonstrând ce înseamnă perseverența, pasiunea și puterea sportului de a schimba vieți. Andrei Cupșa declară: „De când sunt la Special Olympics câștig medalii, merg în tabere de pregătire și mă întâlnesc cu prietenii. Îmi place că suntem împreună – antrenori, sportivi și voluntari – și că fiecare activitate ne aduce mai aproape, ne face mai puternici și mai încrezători”.

Evenimentul din Baia Mare face parte dintr-o serie de activități desfășurate la nivel național, menite să promoveze acceptarea, empatia și colaborarea între elevi, indiferent de abilități.