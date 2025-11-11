Un nou ciclu Școala Mamei la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare anunță startul unui nou ciclu din programul Școala Mamei, care va debuta pe parcursul lunii noiembrie și se va întinde până în luna ianuarie a anului viitor.

Participarea la aceste cursuri este gratuită, iar detalii pot fi obținute la numărul de telefon 0745 675 958.

Programul, dedicat proaspetelor mămici sau viitorilor părinți, este următorul:

– 13 noiembrie, Trimestrul I de sarcină, dr. Bonea Adrian

– 20 noiembrie, Trimestrul II de sarcină, dr. Rednic Mircea

– 27 noiembrie, Trimestrul III de sarcină, dr. Micle Dorina

– 4 decembrie, Nașterea și lăuzia, dr. Timiș Gavrilă

– 11 decembrie, Echilibru psihoemoțional în sarcină și lăuzie, psiholog Tohătan Alexandra

– 8 ianuarie 2026, Alăptarea, dr. Pop Iza, asistent medical Călina Mociran

– 15 ianuarie 2026, Puericultura, dr. Nițulescu Ildiko, asistent medical Câmpan Melinda

– 22 ianuarie 2026, Urgențele bebelușului la pediatru, dr. Florian Gabriela.

Cursurile se desfășoară între orele 11.30-13.00 la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare – str. George Coșbuc nr. 31– sala de ședințe, parter. Cursul Echilibrul Psiho-emoțional în sarcină și lăuzie se desfășoară de la ora 16.00. Cursul de Alăptare se desfășoară de la ora 10.00. Cursul de Puericultură se desfășoară de la ora 16.00, la Centrul de Planificare Familială, situat pe str. Progresului nr. 17.