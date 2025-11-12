Bani alocaţi pentru restanţele salariale de la DGASPC Maramureş

Veşti bune pentru angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.

Până vineri, aceştia îşi vor primi salariile restante. Consiliul Județean Maramureș a aprobat în ședință extraordinară rectificarea bugetului județului pentru anul 2025, prin care a fost alocată suma de 7,825 milioane lei, fonduri provenite din rezerva aflată la dispoziția Guvernului României. Suma este destinată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș (DGASPC) și va permite reîntregirea bugetului instituției și plata salariilor restante pentru angajați. Guvernul a alocat aceste fonduri tuturor DGASPC-urilor din țară, însă în Maramureş alocarea acoperă parţial necesarul financiar până la finele anului. Consiliul Județean are în vedere o nouă eșalonare a contribuțiilor sociale și fiscale, astfel încât să poată fi achitate salariile nete ale angajaților din această sumă primită acum de la bugetul de stat, au punctat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.