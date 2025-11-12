Bronz băimărean la Cupa Europei

Aproximativ 500 de sportivi din 29 de țări au participat la Cupa Europei la judo, categoria juniori 2. Competiția s-a desfăşurat în Gyor (Ungaria).

Sportiva Daria Marian, legitimată la CSM Baia Mare – Academia de Judo Baia Mare, a câștigat bronzul categoriei 40 kg. Daria este și componentă a Centrului Național Olimpic de Judo de la Focșani.

Anamaria Suciu (CSM Baia Mare) a câștigat bronzul la Campionatul Național pentru echipe, categoria tineret, luptând pentru echipa CS Universitatea Arad. Competiția a avut loc la Cluj-Napoca.

Alte două sportive ale CSM Baia Mare – Academia de Judo Baia Mare, Ștefania Bălănean și Nicola Cozma, alături de Anamaria Suciu și Daria Marian, sunt convocate din 14 noiembrie în pregătire centralizată la Izvorani, alături de Centrul Național Olimpic de pregătire de la Cluj-Napoca.